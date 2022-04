Gedenkstätte für Tote: Corona-Hain am Untreusee wird eingeweiht

Über 400 Menschen haben in den vergangenen zwei Jahren allein im Hofer Land ihr Leben wegen Corona verloren. Am Untreusee soll deshalb eine Gedenkstätte für die Opfer der Pandemie entstehen, ein sogenannter Corona-Hain. Es handelt sich um ein kleines Wäldchen mit einer Gedenkstele. Der Rotary Club Hof-Bayerisches Vogtland hat das Vorhaben gemeinsam mit der Stadt und dem Landkreis Hof verwirklicht. Am Mittag (DI, 12.30 Uhr) wird der Corona-Hain am Hofer Untreusee offiziell eingeweiht.