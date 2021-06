Gedenkfeier nach Würzburger Tat am Sonntag im Kiliansdom

Würzburg (dpa) – Nach der Messerattacke von Würzburg wird es am Sonntagnachmittag im Kiliansdom der Stadt eine Gedenkfeier für die Opfer geben. Daran werden neben dem katholischen Würzburger Bischof Franz Jung auch Vertreter weiterer Religionen und der Öffentlichkeit teilnehmen, wie Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) am Samstag in Würzburg mitteilte.

Erwartet werden bei der Feier der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, die evangelische Regionalbischöfin Gisela Bornowski und Vertreter der muslimischen Gemeinden. Der Kiliansdom liegt nicht weit vom Ort des Geschehens am Barbarossaplatz mitten in der Würzburger Innenstadt. Bei der Messerattacke starben am Freitag drei Menschen, fünf wurden schwer verletzt. Zudem gab es mindestens zwei Leichtverletzte.

© dpa-infocom, dpa:210626-99-154005/2