Gedenken in der Region: DDR-Volksaufstand jährt sich heute zum 70. Mal

Knappe und teure Lebensmittel, eine schwache Wirtschaft und Staatsgelder, die zum Großteil in die Aufrüstung geflossen sind: Das sind einige der Gründe für den Volksaufstand in der DDR. Heute jährt sich das Ereignis zum 70. Mal. Mit verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen gedenkt auch die Region.

Die Sächsische CDU-Landtagsfraktion hält ihre Festveranstaltung in Plauen ab. Dazu kommt auch Ministerpräsident Michael Kretschmer. Am Vormittag legt er einen Kranz nieder und enthüllt eine Gedenkplatte. Später spricht er im Malzhaus. Dort ist am Nachmittag auch die zentrale Gedenkveranstaltung der Stadt mit Zeitzeugengesprächen. Dorthin macht sich auch ein Bus aus der Partnerstadt Hof auf. Auch das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth gedenkt des Volksaufstands, unter anderem mit zwei Ausstellungen zum Thema. Auch der Hofer Landrat Oliver Bär und der Landrat des Saale-Orla-Kreise Thomas Fügmann sind vor Ort. Die staatlichen und viele städtische Gebäude sind heute beflaggt.