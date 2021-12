Gedenken an tote Familie aus Königs Wusterhausen

Königs Wusterhausen (dpa) – Mehrere Tage nach der Entdeckung von fünf Toten in einem Haus in Brandenburg sind weitere Details zum (…)

Cottbus (dpa) – Im Fall der fünf Toten in Königs Wusterhausen (Brandenburg) sind Details aus dem Abschiedsbrief des (…)

Fünf Tote in Brandenburg: Vater hatte Angst vor Verhaftung

Königs Wusterhausen (dpa) – Kerzen brennen vor dem Einfamilienhaus in Königs Wusterhausen südlich von Berlin. Auf einem bunt (…)

Fünf Tote in Brandenburg – Verbrechen gibt Rätsel auf

Königs Wusterhausen (dpa) – Der Anruf ging am Samstag kurz vor Mittag bei der Polizei ein. Nachbarn hatten in einem (…)

Fünf Tote in Wohnhaus in Brandenburg entdeckt

Fünf Tote in Brandenburg – Familienvater soll Täter sein

Cottbus (dpa) – Nach der Entdeckung von fünf Toten am Samstag in einem Einfamilienhaus in Königs Wusterhausen (Brandenburg) gilt (…)