Gedenken an Reichspogromnacht: Projektionen an ehemaligen Synagogen

Der 9. November steht in der deutschen Geschichte nicht nur für den Mauerfall und damit als Teil der deutschen Wiedervereinigung. Das Datum steht auch für eines der dunkelsten Kapitel. In der Reichspogromnacht 1938 haben Nationalsozialisten viele Juden ermordet und zahlreiche Synagogen verbrannt. Als Zeichen des Gedenkens hat der Jüdische Weltkongress eine Aktion in mehreren Städten geplant.

Heute gibt es Videoprojektionen an 13 ehemaligen Synagogen in Deutschland, um diese für eine Nacht wieder erlebbar zu machen. Mit dabei ist auch die ehemalige Plauener Synagoge am Standort Senefelder Straße, Ecke Engelstraße. Start der Aktion ist zwischen 17 und 18 Uhr.