Zum Gedenken an die Opfer des Zugunglücks vom 3. Juni bei Garmisch-Partenkirchen hat Ministerpräsident Söder für heute eine Trauerbeflaggung an allen staatlichen Dienstgebäuden angeordnet. Das wäre in Hof zum Beispiel das Rathaus. Auch die Kommunen sind dazu angehalten. Bei dem Zugunglück sind fünf Menschen gestorben und mehr als 40 verletzt worden. In Garmisch-Partenkirchen findet dazu heute ein Gedenkgottesdienst statt.