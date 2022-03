Gedenken an Opfer des Terrors: Trauerbeflaggung auch in der Euroherz-Region

Halle, München, Würzburg – In diesen und noch weiteren Städten hat es Terroranschläge gegeben, teilweise auch mit vielen Toten.

Seit mehreren Jahren gibt es den Europäischen Gedenktag für die Opfer des Terrorismus. Ab diesem Jahr ist der 11. März auch in Deutschland der „Gedenktag für die Opfer von terroristischer Gewalt“. An staatlichen und öffentlichen Dienstgebäuden und Einrichtungen, wie zum Beispiel Behörden haben auch Bayern, Sachsen und Thüringen Trauerbeflaggung angeordnet. Der Freistaat Bayern bittet auch die Gemeinden, Landkreise und Bezirke das zu tun. Angriffe und Gewalt gegen Menschen sind durch nichts zu rechtfertigen, sagt der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer. Der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow ruft dazu auf weniger über die Täter und mehr über die Opfer zu sprechen.