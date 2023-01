Zum ersten Mal im neuen Jahr hat die Gedenkstätte „Langer Gang“ in Schwarzenbach/Saale morgen Nachmittag (SO) geöffnet. Der Verein gegen das Vergessen erinnert in einem Nebengebäude des Evangelischen Gemeindehauses an den Todesmarsch der inhaftierten Frauen des KZ-Außenlagers Helmbrechts nach Volary in Tschechien. Die Gedenkstätte hat von 14 bis 16 Uhr geöffnet.