Gedenken an die Ukraine: Veranstaltungen in Hof und Oberkotzau

Was momentan in der Ukraine passiert, lässt auch die Menschen in der Euroherz-Region nicht kalt. Die Grüne Jugend Kreisverband Hof, die Jungen Sozialen Hochfranken und die Jungen Liberalen laden gemeinsam zu einer stillen Demo am Kugelbrunnen ein.

…so Lisa Bunzel, Initiatorin der stillen Demonstration.

Der Markt Oberkotzau veranstaltet morgen (SO) um 14 Uhr eine Friedensbezeugung im Fernweh-Park. Neben geistlichen Worten soll es auch eine Schweigeminute geben.

Die Veranstalter bitten darum, während der Demonstrationen auf die Abstandsregelung zu achten. In Hof gilt zusätzlich die FFP2-Maskenpflicht.

