Geburtstag im «Hausarrest»: Ex-Papst Benedikt wird 93

Rom (dpa) – Der emeritierte Papst Benedikt musste seinen 93. Geburtstag wegen der Corona-Pandemie weniger zünftig als normalerweise verbringen. «Da wir sozusagen im «arresto domiciliare» (ital. für Hausarrest) leben, wie so viele in Italien, gottlob aber alle wohlauf und guter Dinge sind, gibt es natürlich keine Besuche», erklärte Benedikts Privatsekretär Georg Gänswein der vatikanischen Medienplattform Vaticannews.

So fehlte am Donnerstag auch Benedikts 96 Jahre alter Bruder Georg Ratzinger, zu dem er ein besonders enges Verhältnis hat. Normalerweise hatte der ehemalige Papst aus Bayern stets mit einer kleinen Delegation aus der Heimat seinen Geburtstag im Vatikan gefeiert, bayerische Musik und Bier gab es dabei auch. Seit seinem Rücktritt vor sieben Jahren lebt der emeritierte Papst in einem Kloster im Kirchenstaat.

Am Geburtstag gehe es aber trotz allem etwas «feierlicher» zu, erklärte Gänswein weiter. Als Geschenk bekomme er eine Biografie, die der Autor Peter Seewald über ihn verfasst hat. Das «Opus magnum» mit seinen 1100 Seiten werde eine Überraschung für das «Geburtstagskind». «Davon weiß Benedikt natürlich nichts. Die Überraschung Benedikts wird nicht geringer sein als die Freude darüber.»