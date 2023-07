Geburtenziffer 2022: Anstieg in Oberfranken und der Oberpfalz

Nach einigen geburtenschwachen Jahrgängen gibt es im Freistaat Bayern nun eine gute Nachricht. Die Geburtenziffer ist im vergangenen Jahr in allen sieben bayerischen Regierungsbezirken wieder angestiegen. Das zeigen Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik. Den höchsten Anstieg hat die Oberpfalz verzeichnet. Dort lag die Geburtenziffer im vergangenen Jahr bei 1,54. In Oberfranken ist die Ziffer mit 1,45 schon etwas niedriger ausgefallen. Die Landkreise Hof und Wunsiedel liegen sogar über der oberfrankenweiten Geburtenziffer. Dieses Bild zeigt sich auch in der Stadt Hof.

Stadt Hof: 1,59

Landkreis Hof: 1,50

Landkreis Wunsiedel: 1,50

Landkreis Tirschenreuth: 1,57