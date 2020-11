30 Jahre nach der Wiedervereinigung bekommen rund 940 Gebäudereiniger im Vogtland ab Dezember nun das gleiche Gehalt wie ihre Kollegen in Hochfranken. Damit ist es die erste Branche, die in ganz Deutschland einen einheitlichen Lohn zahlt – freut sich Andreas Herrmann von der IG Bau Südwestsachsen. Pro Stunde haben Gebäudereiniger nun also auch in Ost-Deutschland einen Anspruch auf 10,80 Euro. Ein Anstieg um 17 Prozent im Vergleich zu vor zwei Jahren.