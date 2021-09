Euer Vereinsheim benötigt die ein oder andere Reparatur, oder eure Trikots sind schon in die Jahre gekommen? Das Problem ist aber, euch fehlt das Geld. Die Firma GEALAN aus Oberkotzau will den Vereinen in der Region finanziell unter die Arme greifen. Jedes Jahr unterstützt das Unternehmen drei Projekte mit jeweils 1.000 Euro. Bewerben könnt ihr euch bis Ende September auf der Facebook-Seite von GEALAN.

Mehr Infos findet ihr >> hier <<!