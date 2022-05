GEALAN Triathlon der IfL Hof findet dieses Jahr statt

Bereits seit 1983 gibt es den Hofer Triathlon – damit ist die Veranstaltung der zweitälteste noch stattfindende Triathlon in Deutschland. Nun hat die IfL Hof die Startfreigabe für die 39. Auflage des GEALAN Triathlons erhalten. Dreh- und Angelpunkt des Traditionsrennens ist seit jeher das Naherholungsgebiet des Untreusees. Im ersten Jahr der Durchführung standen 170 Mutige an der Starterlinie – heute nehmen über 600 Athleten teil. Am XXL-Triathlon-Wochenende am 16. und 17. Juli werden Kinder-, Jugend-, Breitensport- und Ligarennen auf verschiedenen Distanzen absolviert.

