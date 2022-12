GEALAN blickt zurück: Trotz Herausforderungen gutes Jahr

Einige Unternehmen verzweifeln an der aktuellen Energiekrise. Die Firma GEALAN mit Hauptsitz in Oberkotzau spricht in ihrem Jahresrückblick von einem herausfordernden, aber aber auch erfolgreichen Jahr. Das Unternehmen hat nicht nur seinen Umsatz steigern können, sondern auch in neue Technologien investiert und neue Produkte auf den Markt gebracht. Der Fensterhersteller hat vor allem die zweite Jahreshälfte genutzt, um seine Materialbestände wieder aufzufüllen. Die Lage sei daher stabil. Es gibt weitere gute Nachrichten für die Kunden. Geschäftsführer Ivica Maurovic (sprich: Iwiza Maurowitsch):

GEALAN 2022 Preisrücknahme geplant (13 sek.)

Die GEALAN-Mitarbeiter mussten in diesem Jahr zwar viele Überstunden machen, entlassen musste das Unternehmen aber niemanden. Auch Kurzarbeit sei nicht geplant.