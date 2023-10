GEALAN aus Oberkotzau: Werkzeugbau unter Top 3 bei renommiertem Wettbewerb

Die Firma GEALAN aus Oberkotzau kann beim renommierten Wettbewerb „Excellence in Production“ schon einen ersten Erfolg verbuchen. Der Werkzeugbau hat es beim Wettbewerb der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule aus Aachen unter die Top 3 in der Kategorie „Interner Werkzeugbau ab 50 Mitarbeitende“ geschafft. Dort misst sich das Unternehmen unter anderem mit BMW. Die Gesamtsieger der vier Kategorien präsentiert die Hochschule am 15. November im Rathaus in Aachen. Für GEALAN sei die Platzierung jetzt aber schon ein Wahnsinnserfolg. Damit konnte die große Expertise in Sachen Werkzeugbau bestätigt werden.