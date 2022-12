Gattendorf: Neue Produktionshalle im Industriegebiet

Im Industriegebiet Hof-Gattendorf gibt’s bald eine neue Baustelle. Die Firma BWF will dort erweitern eine Produktionshalle bauen. Der Gemeinderat hat dem Projekt zugestimmt, berichtet Bürgermeister Stefan Müller.

BWF steht für Bayerische Wollfilzfabrik. BWF Offermann, Waldenfels und Co. KG selbst stammt aus Baden-Württemberg. Das Unternehmen beliefert die Auto- und Flugzeugbranche. Über 3000 Quadratmeter groß soll die neue Produktionshalle in Hof-Gattendorf werden.