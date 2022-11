Gaststätte am Untreusee: Familie Grüner im Ruhestand – Betreiber gesucht

Kartoffelsalat, Fischbrötchen, Bratwürste, Torte und ein kühles Radler: Nach einer Runde um den Untreusee konnten sich die Besucher immer an der Sommergaststätte Grüner stärken. Seit 40 Jahren quasi eine Institution am See. Mit diesem Monat ist aber Schluss. Betreiber-Familie Grüner geht in den Ruhestand. Das Gebäude hat Betreiber Reinhard Grüner selbst errichtet und will es zum Jahresende aufgeben. Daher stehe er in engem Austausch mit Oberbürgermeisterin Eva Döhla und der Stadtverwaltung, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Hof. Das Ziel: Bis zur kommenden Sommersaison soll ein neuer leistungsfähiger Betreiber für die Gaststätte am Untreusee gefunden sein.