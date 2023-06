Gaststätte am Maxplatz: Dieb klaut Tageseinnahmen in Rehau

Am Mittwochnachmittag hat ein Unbekannter die Tageseinnahmen einer Gaststätte am Rehauer Maxplatz gestohlen. Gegen 15 Uhr gab der Mann an, noch mehrere Brötchen aus dem Geschäft mitnehmen zu wollen. Vorher hatte er bereits die Lage sondiert, und dann den Geldbeutel der Bedienung mitgenommen. Darin waren ca. 500 Euro. Als Beifahrer ist er dann in eine silberne Limousine mit Stufenheck eingestiegen und geflüchtet. Bisher konnte die Polizei den Täter nicht fassen.

Der Täter wird laut Polizei wie folgt beschrieben: ca. 30-45 Jahre, 160 cm groß, schlank, südländischer Typ mit kurzem Kinnbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jeans mit weißen Farbklecksen, dunklem Oberteil und Basecap mit „Dolce&Gabbana“ Aufschrift. Er sprach ausschließlich Englisch und hinkte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Rehau entgegen. Tel.: 09286-8600