Gastronomie öffnet am Montag: DEHOGA wartet auf Regeln

Auf diesen Tag haben die Gastronomen in der Region lange hingefiebert: Am Montag dürfen sie zumindest schon mal die Außenbereiche ihrer Lokale öffnen. Und auch da ist nichts mehr wie vor Corona. Die Bayerische Staatsregierung möchte dafür ein Konzept mit Regelungen ausarbeiten. Bisher haben die Gastwirte aber noch nichts bekommen, sagt Peter Hagen, der Hofer Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands im Gespräch mit Radio Euroherz. Bekannt ist bereits, dass jeder zweite Tisch frei bleiben muss und an einem Tisch nur Menschen aus maximal zwei Haushalten sitzen dürfen. Das Personal bringt die Gäste an den Platz. Abstand halten und Hygiene sind Pflicht. Außer beim Essen muss jeder eine Maske tragen.