Gastronomie „implodiert“: Petition gegen Mehrwertsteuererhöhung

Energiekrise, Steuererhöhung und Rohstoffmangel. Die Brauereien in Oberfranken haben es im Moment nicht leicht. Davon hat sich auch der (…)

Kritik an Mehrwertsteuererhöhung: Brauereien in Oberfranken haben’s nicht leicht

Das Saaleauenfest in Hof hat dieses Jahr einen Besucherrekord verzeichnet. Rund 10.000 Besucher haben sich Bands wie die (…)

Kritik am Saaleauenfest: Heute gibt es ein Nachgespräch

Top-Saisonstart für die Fußballerinnen des FFC Hof in der Regionalliga Süd: Mit 3 zu 0 hat der FFC auf heimischen Rasen gegen die (…)

Für die meisten unserer Hörerinnen und Hörer ist heute (15.08.) ein ganz normaler Arbeitstag. Die Menschen in unserem Sendegebiet im (…)

Mariä Himmelfahrt: Nur wenige Menschen haben in der Euroherz-Region frei

Landtagswahl in Bayern: Wahl-O-Mat geht an den Start

Welche Partei passt am besten zu meiner politischen Einstellung? Wem soll ich meine Stimme geben? Am 8. Oktober ist Landtagswahl in (…)