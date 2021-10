Gastronomie im Vogtland: Einkommen liegt 31 Prozent unter dem Schnitt

Unbezahlte Überstunden, lange Arbeitszeiten und ein rauer Umgangston hinter den Kulissen – schon lange herrschen in der Gastronomie-Branche viele Missstände vor. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten mitteilt, verdienen Köche, Servicekräfte und Hotelangestellte im Vogtlandkreis im bundesweiten Schnitt 31 Prozent weniger. Das geht aus einer Analyse der Hans-Böckler-Stiftung hervor. So kommen Beschäftigte aus dem Gastgewerbe, die eine Vollzeitstelle haben, im Vogtlandkreis auf ein mittleres Monatseinkommen von rund 1.715 Euro brutto. Jetzt gehe es um bessere Arbeitsbedingungen und attraktivere Löhne, sonst steht vielen Hotels, Restaurants und Cafés bald noch weniger Personal zur Verfügung. Die NGG will nun mit den Arbeitgebern neu verhandeln und den aktuell gültigen Tarifvertrag zum Jahresende kündigen.