Gastronomie-Branche: NGG fordert Soforthilfen für Mitarbeiter

Das Ende des Jahres ist für die Gastronomie nochmal hart – obwohl sie gerade jetzt mit Weihnachtsfeiern und Familienessen viele Kunden hätten. Die Hoffnung, dass 2021 besser beginnt ist erstmal auch dahin – der Teil-Lockdown bleibt bis zum 10. Januar. Das haben Kanzlerin Merkel und die Länderchefs gestern beschlossen. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten fordert jetzt neue Soforthilfen für die Branche, die auch in der Euroherz-Region zu einer der Größsten mit einigen tausend Mitarbeitern gehört. Und wie ihre Arbeitgeber haben logischerweise auch diese Mitarbeiter aktuell hart zu kämpfen. Die Politik könne nicht Wirtschaftshilfen in Milliardenhöhe bereitstellen, ohne zugleich an die prekäre Lage der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach monatelanger Kurzarbeit zu denken, heißt es in einem Schreiben der NGG. Vor Weihnachten reiche das Geld vieler Angestellter in der Gastronomie-Branche kaum für Geschenke. Deshalb soll die Politik ihnen eine Corona-Soforthilfe in Höhe von 1000 Euro auszahlen, fordert die NGG.