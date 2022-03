Gastronomie am Kornberghaus: Verantwortliche suchen Lösung für den Sommer

Die Bauarbeiten am geplanten Mountainbike-Park am Großen Kornberg stocken momentan. Auslöser ist eine Klage des Landesbundes für Vogelschutz. Wunsiedels Landrat Peter Berek ist allerdings zuversichtlich, dass es noch dieses Jahr mit den Bauarbeiten weitergehen kann. Die Planungen laufen zumindest weiter. In der gestrigen Sitzung hat der Zweckverband Naherholungs- und Tourismusgebiet Großer Kornberg den Haushaltsplan verabschiedet. Und auch über die Zukunft der Gastronomie machen sich die Verantwortlichen Gedanken.

Ob es allerdings mit den Pächtern Ralf Weigold und Aneta Maiolino weitergeht, hat der Zweckverband auf Nachfrage von Radio Euroherz noch offen gelassen. Mit der Wintersaison am Kornberg ist der Wunsiedler Landrat Peter Berek aber zufrieden. Das Kornberghaus und den Zauberteppich hätten die Besucher sehr gut angenommen.