Seit gut einem Jahr war der Kornberg-Zweckverband auf der Suche nach einem neuen Pächter. Die Gastronomie am Kornberghaus steht seitdem nahezu still. Nun hat der Zweckverband den neuen Pächter vorgestellt. Sebastian Zeidler aus Selb übernimmt den Posten. Den Selbern ist er auch bekannt als Inhaber des Fabrik-Cafés im Rosenthal Outlet Center. Sein Unternehmen betreibt auch Restaurants bei Vishay und Kyocera sowie das Turnerheim in Schönwald.