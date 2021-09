Gastro-Gewerbe: Unterdurchschnittliche Bezahlung im Raum Hof

Arbeiten am Wochenende und bis tief in die Nacht, unbezahlte Überstunden und ein rauer Umgangston am Arbeitsplatz: So gehts oft zu in der Gastro, besonders bei Köchen und Servicekräften. Im Raum Hof kommt auch noch eine unterdurchschnittliche Bezahlung hinzu. Das schreibt die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten und beruft sich auf Zahlen der Hans-Böckler-Stiftung. Demnach verdienen Gastro-Mitarbeiter im Schnitt rund 2000 brutto in Vollzeit, der bayernweite Mittelwert liegt allerdings bei fast 3600 Euro. Das macht eine Lohnkluft von 43 Prozent.

Die Folge: Gerade nach Corona und monatelang Kurzarbeitergeld suchen sich Beschäftigte andere Jobs. Das hat neben der Gewerkschaft auch der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA erkannt. Die Lösung wären höhere Löhne und mehr Tarifverträge. Die NGG appelliert daher an DEHOGA das am 4. Oktober auch einzufordern. Denn da stehen Tarifverhandlungen in der Gastrobranche an.