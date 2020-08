Gastgewerbe: NGG startet Umfrage und fordert Entlastungen

Auch wenn’s grade läuft – die Tourismusbranche holt den Corona-Rückstand in diesem Jahr nicht mehr auf. Das zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Alleine in Stadt und Landkreis Hof gibt es rund 2300 Menschen, die im Tourismus oder der Gastronomie beschäftigt sind und unter der Situation leiden. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten startet deshalb eine Umfrage in den Betrieben. Sie will wissen, wie die Angestellten die Corona-Zeit erlebt und unter welchen Bedingungen sie gearbeitet haben. Das schließt auch die Erfahrungen mit Mundschutz und Abstandsregeln im Arbeitsalltag mit ein. Außerdem setzt sich die Gewerkschaft für ein hundertprozentiges Kurzarbeitergeld in der Branche ein und fordert, dass etwa Kellner oder Köche, die den ganzen Tag einen Mundschutz tragen müssen, mehr Pausen bekommen.

