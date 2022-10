Gaspreisbremse: HWK sieht die Entlastungen zwiespältig

Noch sind die Vorschläge der Expertenkommission Gas- und Wärme zur Entlastung von Bürgern und Unternehmen nicht abgesegnet. Es handelt sich ja nur um einen Zwischenbericht und die Bundesregierung hat das letzte Wort. Wie ihr bei Radio Euroherz hören konntet, soll der Staat im Dezember euren Gasabschlag übernehmen und ab März gilt dann eine Gaspreisbremse. Die Handwerkskammer für Oberfranken sieht diesen Zwei-Stufen-Plan zwiespältig.

Die HWK für Oberfranken vermisst den Akzent aufs Handwerk, kleine sowie mittelständische Unternehmen, heißt es in einem Schreiben. Von vier Forderungen aus dem Handwerk sind lediglich zwei Punkte mit dem Zwei-Stufen-Plan erfüllt: Dass der Gaspreis reduziert wird und für die Versorgungssicherheit Gas gespart werden soll. Was aber ist vor und nach Dezember, in der Zeit bis März? Für die HWK kommt die Entlastung daher zu spät und sie schätzt, dass eine Einmalzahlung in Dezember angesichts der drei- bis viermal höheren Energiepreise nicht ausreicht. Das Handwerk baut daher auf eine Härtefallregelung. Die Entlastungen dürften zudem kein neues Bürokratiemonster werden, so HWK-Präsident Matthias Graßmann.