Gasgeruch am Bahnhof: Großeinsatz in Marktredwitz

Große Aufregung am Nachmittag in Marktredwitz. Bei der Polizei ist die Meldung eingegangen, dass es in der Nähe des Bahnhofs nach Gas riecht. Daraufhin ist ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr und ein Notfallmanager der Bahn angerückt. Der Bahnhof wurde weiträumig abgesperrt, auch auf den Gleisen ging nichts mehr. Menschen in umliegenden Häusern mussten die Gebäude verlassen. Nach etwa zwei Stunden dann die Entwarnung: Ursache war offenbar ein Gastransportwagon auf einem Gleis, teilt die Polizei mit. Der Bahnverkehr läuft seitdem wieder reibungslos und die Menschen konnten wieder zurück in ihre Häuser.