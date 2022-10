Gasaustritt in Wohnhaus: 30 Menschen evakuiert

Nach Gasaustritt in einem Wohnhaus in Bayreuth sind rund 30 Menschen aus den umliegenden Gebäuden evakuiert worden. Bei Bauarbeiten sei am Donnerstag in einem Gebäude eine Gasleitung beschädigt worden, teilte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle mit. Demnach wurde ein Bereich von 150 Metern um das Leck herum gesperrt. Verletzte wurden nicht gemeldet. Die Stadtwerke Bayreuth klemmten mit zwei weiteren Firmen die Gasleitung zum betroffenen Haus ab. Die Anwohner durften danach in ihre Häuser zurückkehren.