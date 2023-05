Gasaustritt: Evakuierung der Sana-Klinik in Pegnitz

Die Feuerwehr hat die Pegnitzer Sana-Klinik am Samstagabend (6.5.) evakuiert. Nach Angaben der Polizei war im Kellerraum des Krankenhauses ein noch nicht identifizierter Stoff ausgetreten. Ein Mitarbeiter und zwei Feuerwehrleute haben Haut- und Atemwegsreizungen erlitten. In der Klinik hatten sich etwa 40 Patienten aufgehalten. Allesamt haben das Gebäude verlassen müssen. Weitere Verletzte hat es wohl nicht gegeben. Bis in die Nacht waren knapp 250 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten vor Ort. Was genau im Kellerraum der Klinik ausgetreten war, muss noch geklärt werden.