Gas-Embargo?: Oberfränkische Wirtschaft sieht 41.000 Arbeitsplätze in Gefahr

Ein angedachtes Embargo für Gas-Lieferungen aus Russland würde die oberfränkische Wirtschaft in eine Rezession bringen. Das sagt Thomas Kaeser, der Vorsitzende der vbw-Bezirksgruppe Oberfranken nach einem Pressegespräch. Entsprechende Lieferstopps von russischem Gas würden der oberfränkischen Wirtschaft der eigenen Stärke, nämlich der industriellen Basis berauben. Daher lehnt der Verband entsprechende Planungen strikt ab.

Studien haben gezeigt, dass bei einem Gas-Embargo 41.000 Arbeitsplätze in Oberfranken bedroht sein würden. Das entspricht 6,9 Prozent der Erwerbstätigen. In vielen Städten, wie Coburg, oder Bamberg, würde das eine Verdoppelung der Arbeitslosenzahlen bedeuten.

Die Nutzung von anderen Energieformen, wie z.B. Wasserstoff, ist in den oberfränkischen Unternehmen, die beispielsweise im Bereich der Stahlverarbeitung, oder der Glasindustrie tätig sind, nicht kurzfristig umzusetzen. Daher müssten im schlimmsten Falle die Produktionen ins nicht-europäische Ausland verlagert werden, was gleichbedeutend mit dem Verlust von Arbeitsplätzen wäre. Somit kann die nachhaltigste Lösung nur sein, sich schnellstmöglich von russischen Gaslieferungen unabhängig zu machen, so Kaeser abschließend.