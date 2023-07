Gartenbesitzer informieren sich über Trockenheit

Beim Gartentelefon der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau (LWG) häufen sich Anfragen zum Umgang mit Trockenheit. Etwa 170 Gartenbesitzerinnen und -besitzer melden sich derzeit jeden Monat bei der Infohotline, wie die LWG mit Sitz im unterfränkischen Veitshöchheim (Landkreis Würzburg) auf Anfrage mitteilte. Die meisten Anfragen beträfen heuer Trockenschäden und richtiges Gießen. Auch Fragen zu Läusen, Spitzendürre an Steinobst – eine Pilzkrankheit – sowie zu Blumenblühmischungen zählten zu den Anfrageschwerpunkten.

Die Zahl der Anfragen insgesamt wird laut LWG tendenziell weniger, aber der Beratungsaufwand pro Gespräch sei gestiegen. Viele Menschen fragten detaillierter nach. Zum Beispiel weil sie zuvor bei einer Onlinerecherche Widersprüchliches gelesen hätten. Zudem würden zunehmend Einschätzungen zu «unübliche Methoden» angefragt, wie dem Düngen mit Kaffeesatz, Kohle oder Holzasche.

Das Gartentelefon ist ein Angebot der an der LWG angesiedelten Bayerische Gartenakademie. Die Gartenakademie richtet sich an Freizeitgärtnerinnen und -gärtner. Neben Onlineinformationen und Broschüren bietet sie Informationsveranstaltungen und Workshops an. Die Hochsaison am Gartentelefon sind die Monate Mai bis November.