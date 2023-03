Gartenarbeit: Bitte kein kompletter Kahlschlag!

Mit steigenden Temperaturen gehts auch wieder raus in den Garten. Der Frühling hat ja offiziell begonnen. Wenn ihr euer Grün nach dem Winter wieder in Form bringen möchtet, ist der komplette Kahlschlag aber ab sofort verboten! Darauf weist das Landratsamt Vogtlandkreis hin. Kleinere Schnitte an Bäumen und Sträuchern dürft ihr schon vornehmen. Gerade, wenn ihr eure Pflanzen gesund halten wollt. Wenn ihr Vögel und andere wilde Tiere aber beim Brüten oder bei der Fortpflanzung stört, ist die Grenze des Legalen erreicht. Bäume dürft ihr nur fällen, wenn sie den Verkehr gefährden, außerdem sollte das auch auf Privatgrundstücken mit der Gemeinde abgestimmt werden. Bei Verstoß droht ein Bußgeld; die Naturschutzbehörde des Vogtlandkreises guckt genau hin. Die Sperrfrist für den Grünschnitt gilt bis September. Übrigens: Als einer der ersten Vogelarten brütet im März die Amsel, danach folgen nach und nach die anderen.