Garagenbrand in Schwaben: Hund macht Bewohner aufmerksam

Jengen (dpa/lby) – Bei einem Feuer in einer Garage in Schwaben ist ein Schaden von 150.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Hund der Bewohner des Hauses in Jengen (Landkreis Ostallgäu) diese am Donnerstagabend durch Bellen auf den Brand aufmerksam gemacht.

Bei dem Feuer brannte die Doppelgarage mit zwei dort geparkten Autos komplett aus. Ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus konnte die Feuerwehr jedoch weitestgehend verhindern. Verletzt wurde dabei niemand. Warum es zu dem Brand kam, ist bisher unklar.

© dpa-infocom, dpa:211119-99-57922/2