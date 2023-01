Garagenbrand greift auf Wohnhaus über

Ein Garagenbrand in Werneck (Landkreis Schweinfurt) hat am Freitagnachmittag auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden dürfte im unteren sechsstelligen Bereich liegen. Feuerwehren aus Schleerieth, Werneck, Rundelshausen, Bergrheinfeld und Eckartshausen waren mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt.