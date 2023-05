Garagenbrand greift auf Wohnhaus über: 100.000 Euro Schaden

Ein Feuer in einem Kuhstall im Landkreis Ostallgäu hat einen Schaden von geschätzten 1,5 Millionen Euro angerichtet. Nur 8 (…)

1,5 Millionen Euro Schaden und tote Kühe bei Brand in Stall

Nach einem Wohnungsbrand im schwäbischen Mering (Landkreis Aichach-Friedberg) sind am Sonntag acht Menschen mit Rauchvergiftungen (…)

Bei einem Scheunenbrand in Schwaben ist ein Sachschaden von rund 100.000 Euro entstanden. Menschen oder Tiere seien bei dem Feuer am (…)

100.000 Euro Sachschaden bei Scheunenbrand in Schwaben

Drei Jungen im Alter zwischen acht und zehn Jahren sollen in Schwaben drei Brände gelegt haben. Wie die Polizei am Donnerstag (…)

Kinder legen kleinere Brände in Immenstadt

Bei dem Brand einer Sauna in einem Augsburger Mehrfamilienhaus sind rund 100.000 Euro Schaden entstanden. Vermutlich habe ein (…)

Sauna gerät in Brand: 100.000 Euro Schaden

Mensch stirbt nach Wohnungsbrand im Krankenhaus

Ein Mensch ist nach einem Brand in einer Wohnung in Memmingen im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, barg die (…)