Garagen aufgebrochen: Diebe sammeln Gut im Wert von über 11.000 Euro

Diebe haben am Wochenende fette Beute in Weischlitz in einem Garagenkomplex gemacht. Insgesamt acht Garagentore haben sie an der Alten Schule aufgehebelt und Gut im Wert von über 11.000 Euro eingesammelt. Darunter beispielsweise ein Quad (Marke Shade Sport 850 EPS/Kennzeichen V QS 69), ein Satz Komplettreifen auf Alu-Felgen, Sturzhelme und fünf Kanister Kraftstoff.

Die Polizei in Plauen sucht nun Zeugen: Wer am Wochenende verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Nähe des Garagenkomplexes in Weischlitz gesehen hat, soll sich bitte melden!