Ganz unten angekommen?: Betrunkener kriecht auf allen Vieren

Die Show hatte es in sich. In Naila hat gestern ein Mann am Bahnhof randaliert. Der 40-Jährige war betrunken, als er ein Geländer von der Bahnhofswand riss und immer wieder auf die Gleise warf. Passanten holten das Geländer immer wieder zurück. Als die alarmierte Polizei eintraf, war der 40-Jährige nur noch auf allen Vieren am Nailaer Bahnhof unterwegs. Die Beamten nahmen ihn zu seiner eigenen Sicherheit mit und steckten ihn in die Ausnüchterungszelle.