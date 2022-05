Ganz ohne Gage: Mittelalter Festival in Selb

Am Wochenende findet in Selb das Mediaval Solidaritäts Festival statt. Dabei soll Geld für das im September geplante Mittelalterfest „Festival Mediaval“ gesammelt werden. Neben Bands aus der Euroherz-Region spielen auch einige größere Gruppen. So auch die bekannte deutsche Folk-Band „Faun“. Das Besondere am Festival ist, dass die Musiker ohne Gage spielen. Dadurch soll mehr Geld für das große Mittelalterfestival im Herbst gesammelt werden. Um das alles zu ermöglichen braucht es viele Hilfskräfte. Karl-Heinz Schwarz, Gründer des Festivals:

Damit der Aufbau klappt braucht es noch einige Helfer. Weitere Informationen zum Solidaritäts Festival findet ihr hier.