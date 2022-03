Gaming with Benefiz: Zocken für den guten Zweck in Bischofsgrün

Videospiele spielen und Gutes tun – das geht im April im Kurhaus in Bischofsgrün. Dort findet am 23.4 die Veranstaltung „Gaming with Benefiz“ statt. Insgesamt werden ein FIFA-Turnier und ein Mario-Kart-Turnier gespielt. Der Gewinner bekommt die Möglichkeit ein Herzensprojekt, sei es der Sportverein oder Hilfsorganisationen, zu unterstützen.

Was kann man gewinnen? Jugendbeauftragter der Gemeinde Bischofsgrün Andi Lederer:

