Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filiale in Nürnberg gerettet

Nürnberg (dpa/lby) – Nach dem Galeria-Karstadt-Kaufhof-Warenhaus in der Nürnberger Altstadt ist nun auch die Schließung des zweiten Nürnberger Warenhauses der Kette im Ortsteil Langwasser vom Tisch. Das teilte die Gewerkschaft Verdi am Freitag mit. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) überbrachte die Botschaft den Beschäftigten am Freitag persönlich. Aiwanger hatte sich laut Verdi in die letztlich erfolgreichen Verhandlungen um eine Mietsenkung eingeschaltet.

Nach Angaben der Gewerkschaft sind mit der Beibehaltung der Filiale in Langwasser rund 90 Arbeitsplätze gerettet worden. Der Standort ist aber auch deswegen von besonderer Bedeutung, weil er das Herz eines Einkaufszentrums bildet – im Falle einer Schließung wären Kundenverluste auch für weitere Läden zu befürchten gewesen.

Mit der deutlich größeren Filiale in der Nürnberger Innenstadt wurden den Angaben zufolge 600 Arbeitsplätze erhalten, die schon auf der Streichungsliste standen. Mit der Filiale in Nürnberg-Langwasser seien am Freitag bundesweit noch fünf weitere Karstadt-Standorte von der Liste genommen worden. Insgesamt schließt Karstadt damit nach derzeitigem Stand 50 der ursprünglich beabsichtigten 62 Häuser.