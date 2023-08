Gäubodenvolksfest beginnt mit Trachtenumzug

Nach dem Oktoberfest ist das Gäubodenvolksfest in Straubing das wohl bekannteste in Bayern. Am Freitag geht es wieder los – ab 17.30 Uhr mit dem Trachtenumzug. Rund 3500 Mitwirkende ziehen durch die Innenstadt zum Festplatz. Gut 80 Gruppen sind beteiligt: Trachtler, Handwerkszünfte, Musiker und Tänzer. Kommunalpolitiker und Festwirte begleiten dem Umzug in festlich geschmückten Pferdegespannen.

Das Volksfest geht bis zum 21. August. Es gibt sieben Festzelte mit insgesamt rund 27 500 Sitzplätzen und einen Vergnügungspark mit etwa 130 Fahrgeschäften. Zur offiziellen Eröffnung am Samstag (10.00 Uhr) wird Ministerpräsident Markus Söder (CSU) als Festredner erwartet. Parallel findet vom 12. bis 20. August neben dem Festgelände die Ostbayernschau statt.

Im vergangenen Jahr waren den Angaben nach etwa 1,3 Millionen Besucherinnen und Besucher zum Gäubodenvolksfest gekommen. Beim letzten Fest vor der Pandemie 2019 waren es noch etwa 1,45 Millionen.