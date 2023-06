Gabelstapler fängt in Holzwerk Feuer: 200.000 Euro Schaden

Ein Gabelstapler hat in einem Holzwerk in Mittelfranken Feuer gefangen und einen Schaden von rund 200.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gab der Fahrer an, dass am Montag erst die gesamte Elektronik ausgefallen und dann Flammen aus dem Motorraum geschlagen seien.

50 Kräfte der Feuerwehr waren demnach mit dem Löschen des Brandes in Wilburgstetten (Landkreis Ansbach) beschäftigt. Auf die Halle des Betriebs griffen die Flammen nicht über. Das erst vor wenigen Monaten neu angeschaffte Fahrzeug wurde aber den Angaben zufolge stark beschädigt. Verletzt wurde niemand.