Gab sich als Microsoft-Mitarbeiter aus: Betrüger erbeutet 2000 Euro

Die Liste der Telefon-Betrugsmaschen mit denen Kriminelle ihre Opfer ausbeuten wollen, ist lang. Und oft genug sind sie leider auch erfolgreich, auch am Donnerstag, wie die Münchberger Polizeiinspektion heute mitteilt. Dabei hat sich ein Betrüger am Telefon als Microsoft-Mitarbeiter ausgegeben. Er hat einen 84-jährigen Mann aus Helmbrechts solange in einen Anruf verstrickt, bis dieser ihm seine Kontodaten gegeben hat. Dadurch konnte die unbekannte Person knapp 2.000 Euro vom Konto des Helmbrechtsers abbuchen.