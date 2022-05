G7 wollen drohender Versorgungskrise entgegenwirken

Können die G7-Staaten der Ukraine zu einem militärischen Sieg verhelfen? Bei einem von Außenministerin Baerbock organsierten Treffen an (…)

Außenministerin Baerbock hat ihre Kollegen aus der Ukraine und Moldau zu den G7-Beratungen an die Ostsee eingeladen. Aus Kiew kommt (…)

Der russische Krieg gegen die Ukraine steht im Mittelpunkt einer Serie diplomatischer Beratungen in Deutschland, die bis kommenden (…)

Baerbock: G7-Gipfel in Schleswig-Holstein beginnt

Scholz und Macron dringen auf Deeskalation in der Ukraine

Selenskyj lädt Scholz für den 9. Mai nach Kiew ein

Am 9. Mai feiert Russland mit einer großen Militärparade den «Tag des Sieges». Am 9. Mai würde Wolodymyr Selenskyj gerne den Kanzler in (…)