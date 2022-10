G7 will Putin für Kriegsverbrechen zur Rechenschaft ziehen

Die Ukraine braucht im Krieg gegen Russland eine breite Palette unterschiedlicher Waffen. Der Westen will diese gerne bereitstellen. (…)

Nato will wegen Ukraine-Krieg Rüstungsproduktion ankurbeln

In Donezk droht russischen Truppen die Einkesselung - russische Kriegsreporter berichten von ukrainischen Erfolgen. Selenskyj fordert (…)

Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage am Abend

Der ukrainische Präsident appelliert nach einem Einschlag in der Nähe eines Atomkraftwerks einmal mehr an die Welt. In der besetzten (…)