G7: Verdächtiger Gegenstand stellt sich als harmlos heraus

Im Zusammenhang mit der Großdemonstration zum G7-Gipfel in München sind am Samstag nach einer Bilanz der Polizei neun (…)

Wenig Interesse an G7-Demo in München: Teilnehmer enttäuscht

Mit Polizeiwagen sollen 50 G7-Gegner am Montag im Zuge eines Sternmarsches zur Demo in die Nähe von Schloss Elmau gebracht werden. (…)

Vor G7-Gipfel: Scholz in Elmau eingetroffen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Samstagabend am Schloss Elmau in den bayerischen Alpen eingetroffen, wo er in den nächsten (…)