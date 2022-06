G7: Entwicklungsorganisationen fordern Geld und Entscheidung

Scholz will bei G7-Gipfel Energie und Inflation diskutieren

G7-Gipfel: Scholz will Energie und Inflation diskutieren

Hunderte Demonstranten haben in München im Vorfeld des G7-Gipfels auf Schloss Elmau einen sofortigen Ausstieg der sieben (…)

Amnesty will mehr Hilfe für von Klimakrise betroffene Länder

Scholz trifft Biden am Rande des G7-Gipfels: Zeitpunkt offen

Bundeskanzler Olaf Scholz will am Rande des G7-Gipfels auf Schloss Elmau in Bayern mit allen elf teilnehmenden Staats- und (…)