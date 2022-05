FV Illertissen qualifiziert sich für Hauptrunde im DFB-Pokal

Der FV Illertissen steht in der Hauptrunde des DFB-Pokals. Der Fußball-Regionalligist gewann am Samstag das Finale des bayerischen Toto-Pokals gegen Liga-Konkurrent TSV Aubstadt durch ein 4:3 im Elfmeterschießen und qualifizierte sich zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte für den Prestige-Wettbewerb. Kento Teranuma verwandelte im eigenen Stadion den entscheidenden Elfmeter.

In der regulären Spielzeit hatte Teranuma (66.) die Hausherren zunächst in Führung geschossen, bevor ein Eigentor von Alexander Kopf (77.) die Gäste zurück ins Spiel brachte.

Als Sieger bekommt Illertissen 7600 Euro Preisgeld. Dazu kann der Club mit rund 130 000 Euro Einnahmen aus der ersten Runde des sportlich und finanziell lukrativen DFB-Pokals rechnen. In der vergangenen Saison war die Mannschaft von Trainer Marco Konrad denkbar knapp im Toto-Pokal-Finale an Türkgücü München gescheitert (7:8 nach Elfmeterschießen).

Im DFB-Pokal nehmen aus Bayern neben den gesetzten Erst- und Zweitligisten außerdem der TSV 1860 München als Viertplatzierter der 3. Liga und die SpVgg Bayreuth als beste Amateurmannschaft der Regionalliga teil. Die erste DFB-Pokal-Runde 2022/23 wird Ende Juli ausgetragen. Die Paarungen werden am 29. Mai ausgelost.